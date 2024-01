“Dante in Giallo” è il titolo della serata organizzata dell’Associazione Zumaglia Pensieri Circolari APS AUSER ETS, che si terrà venerdì 2 febbraio a Zumaglia, alle 20:45 in Via Carse Sparse 6, in cui Giulio Pavignano presenterà il suo romanzo "Terzine di Sangue, che narra di una serie di delitti tra la Firenze di oggi e quella della Divina Commedia.