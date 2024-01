"Non è colpa del violino", la commovente storia di Alessandro sarà raccontata a Quaregna Cerreto

"Non è colpa del violino", è il titolo del libro che sarà presentato venerdì 19 a Quaregna Cerreto alle 21 al salone polifunzionale con il patrocinio del comune di Quaregna Cerreto.

E' una importantissima testimonianza di una famiglia novarese che ha perso il figlio 26enne per una fulminante forma di leucemia.

Il ricavato della vendita di questo libro/diario contribuirà alle iniziative di ADMO ed AIL.

Le prime pagine del libro "Non è colpa del violino" sono state scritte dallo stesso Alessandro all'inizio del ricovero al Maggiore di Novara, mentre nella seconda, le parole sono quelle del padre.

"Non è colpa del violino" racconta di come tutto sia nato da una pustola che si immaginava potesse essere il morso del ragno violino, appunto, mentre in verità il responsabile era la leucemia.