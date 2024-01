Inizia l’anno e arriva la nuova edizione del “Gran Tour delle Fiabe”

All’inizio del nuovo anno, in quella che sta diventando una tradizione, la compagnia Teatrando propone l’appuntamento per i bambini: un’immersione nel mondo delle fiabe e dei racconti, letti e recitati in modo coinvolgente e animato. Anche questo “5° Gran Tour delle fiabe” si svolgerà nella sede di via Ogliaro 5 a Biella e offre un percorso semi-itinerante con due diversi viaggi, articolati su quattro fine settimana. Pensato per bambini a partire dei 4 anni, ogni “Gran Tour” inizia con l’esplorazione dello spazio che fa da sede alla compagnia.

Un luogo magico e sorprendente, che i partecipanti percorrono, scoprendone a poco a poco le curiosità. A condurli è una cantastorie che narra la prima storia, rappresentata in forma teatrale. Questa, prevista in tutti gli appuntamenti, propone, la celebre vicenda di “Alì Babà e i quaranta ladroni”. Il racconto in rima prende vita in forma sorprendente e divertente, attraverso un gioco di finestre, che si aprono e si chiudono, svelando i personaggi colti nei diversi momenti della storia. Dopo questa prima parte del loro viaggio, i partecipanti raggiungono la grande sala teatrale, dove hanno inizio le vere e proprie letture sceneggiate.

I racconti, tratti dalle tradizioni popolari italiane e di tante altre culture del mondo, vengono rappresentati in modo dinamico e vivace. In ciascuno dei due “tour” previsti vengono proposte fiabe diverse, che si ripeteranno uguali nell’arco di due fine settimana consecutivi.

Si incomincia a Gennaio, sabato 20 e domenica 21 e poi sabato 27 e domenica 28, con “Fiabe dalla Mitologia”, e si prosegue a Febbraio, sabato 03 e domenica 04 e ancora sabato 10 e domenica 11, con “Fanciulle alla riscossa”.

L’omaggio alla mitologia greca, tra divinità, eroi, semidei, mostri e creature fantastiche, prosegue la proposta dello scorso anno ma con nuove storie. Questa volta i protagonisti saranno Minosse e il Minotauro e quindi Arianna e Teseo, Dedalo e Icaro, ma anche Latona, Apollo, Artemide e l’immancabile Zeus. Nel secondo tour si ascolteranno invece fiabe della tradizione popolare italiana ed europea, che hanno per protagoniste fanciulle coraggiose e intraprendenti. Per ciascun appuntamento sono previsti due diversi ingressi a gruppi alle 15.00 e alle 16.15. L’intero percorso dura circa un’ora.

Solo info con messaggio WhatsApp: 331.7473960.