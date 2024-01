Pierfranco Brisca, i familiari: “Grazie a chi si è unito al nostro improvviso dolore con parole e fiori”

“La moglie, il figlio e tutti i congiunti del compianto Pierfranco Brisca, profondamente commossi per la grande partecipazione e dimostrazione di stima e affetto avuta per il proprio caro, ringraziano di cuore tutti coloro che con scritti, fiori e parole di conforto si sono uniti al loro improvviso dolore”.

A scriverlo i familiari di Pierfranco Brisca, morto all'Ospedale degli Infermi di Ponderano, a causa delle ferite riportate nell'investimento, avvenuto lo scorso 8 gennaio, in via Martiri della Libertà, a Occhieppo Inferiore. Aveva 83 anni. A travolgerlo un suv, sulla cui dinamica sono in atto i dovuti accertamenti delle forze dell'ordine.

“Esprimono inoltre un grazie particolare – prosegue la nota – agli Alpini del territorio e a tutti i componenti del Circolo del Pettirosso di Occhieppo Inferiore”.