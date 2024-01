83enne travolto da un suv a Occhieppo Inferiore, è grave in ospedale (foto di repertorio)

Non sono note, al momento, le condizioni di salute dell'anziano di 83 anni, rimasto investito nel comune di Occhieppo Inferiore.

È successo ieri, poco prima delle 18: sul posto, oltre ai Carabinieri, anche i sanitari del 118 per la prima assistenza al pensionato, travolto da un suv e subito trasportato al Pronto Soccorso in codice rosso. Accertamenti in corso circa la dinamica dell'accaduto.