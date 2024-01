Biella, auto trancia colonnina del gas: chiusa la strada per il Vandorno (foto di Stefania Zorio per newsbiella.it)

È stata momentaneamente chiusa al traffico la strada Barazzetto per il Vandorno a causa di un incidente stradale autonomo.

Stando alle informazioni raccolte, sembra che un'auto abbia urtato e completamente tranciato una colonnina del gas mentre stava compiendo una manovra di guida.

L'odore è piuttosto intenso ma la perdita è stata contenuta dai Vigili del Fuoco, giunti sul posto per la messa in sicurezza. Inoltre, sono in arrivo i tecnici preposti.

Presenti anche gli agenti della Questura e la Polizia Locale di Biella. Il fatto è avvenuto poco dopo le 10.30 di oggi, 15 gennaio.