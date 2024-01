Da Biella in giro per l'Italia, la voce di Sephora arriva dritta al cuore VIDEO

Da Biella in giro per l'Italia, la voce di Sephora arriva dritta al cuore

"Mi scoppia il cuore" è la sua ultima canzone. Sefora, in arte Sephora, 41 anni, Biellese, ha iniziato la sua carriera quando ne aveva appena 16. Il suo primo album lo ha pubblicato nel 2012, e quando non lavora al Gae Aulenti dove è impegnata nei laboratori, gira l'Italia per portare ai giovani in particolare il suo messaggio di positività, trasmettere loro la sua voglia di vivere, per contagiarli con la sua allegria, infondere in loro il suo spirito sereno e libero, l'amore che ha dentro di sè. La sua pop dance è contagiosa, le sue parole, i suoi testi vogliono arrivare dritto al cuore. I suoi brani sono tutti su Spotify e nel 2024 uscirà con 5 inediti.

"Il canto è la mia passione - racconta con voce entusiasta Sephora - . Adoro stare tra i giovani, trasmettere loro segnali di positività, nel mio piccolo attraverso la musica, le parole delle mie canzoni voglio cercare di fare del bene. Mi appoggio a tante associazioni per partecipare a eventi a scopo benefico. L'ultimo mio concerto l'ho tenuto a Napoli per 3 mila giovani, per regalare a loro il sorriso, spensieratezza".

In diverse occasioni Sephora si è esibita in carcere: "Anche i detenuti hanno bisogno di conforto - racconta la cantante - e io sono lì per dargli quello che posso. Ci sono persone che si sono anche pentite di quello che hanno fatto e penso sia bello donare loro un sorriso".

Non solo però, Sephora si esibisce anche concerti gospel in chiesa, dove la sua voce sembra arrivare fino al cielo. "Io sono cristiana - spiega - ed è anche per questo che ci tengo in maniera particolare a trasmettere messaggi di positività. A questo proposito a febbraio ho già un importante appuntamento che vi svelerò più avanti a Biella e a Pasqua sarà invece a Torino per un altro concerto dedicato ai giovani".

Questo è uno dei suoi brani