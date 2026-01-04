A Donato si celebra l'apertura del Carnevale con una fiaccolata

Dopo le festività di Natale, a Donato si comincia a pensare allo storico Canevale. Il primo degli appuntamenti in programma è previsto per domani, alle 20, davanti alla sede della Pro Loco, dove avrà inizio la tradizionale fiaccolata per le vie del paese. L'evento vedrà la collaborazione di Ocarine e Tamburi di Donato.
