Biella: I 10 anni della Chiesa Evangelica della Riconciliazione tra passato, presente e futuro Foto

Ieri, 17 dicembre, nella sede di via Ivrea della Chiesa Evangelica della Riconciliazione, la comunità guidata dal Pastore Alberto Antonello, ha festeggiato 10 anni dalla inaugurazione della sede di Biella. Il Pastore ha raccontato quali sono le origini, la storia e la missione, a partire da Martin Lutero a cui si attribuisce la nascita del protestantesimo e quali sono i progetti futuri sempre al servizio degli altri. Tanti i progetti portati avanti in CIAD, dove la popolazione vive in condizioni estreme, illustrati nel video che ha letteralmente emozionato i presenti. La serata è volata anche sulle note delle canzoni di Sephora, ospite speciale che ha scaldato i cuori della comunità. Non è mancato il momento conviviale durante il quale i membri della comunità hanno avuto modo di condividere, oltre al cibo, idee, pensieri e stati d'animo.

Qui il video di Sephora durante uno dei brani cantati