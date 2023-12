La Chiesa Evangelica della Riconciliazione di Biella festeggerà il 10° anniversario

Sono passati 10 anni da quando la Chiesa Evangelica della Riconciliazione di Biella ha inaugurato i locali di Via Ivrea 70 . La presenza in città di questa comunità evangelica risale a più di venticinque anni fa, ma è in questi ultimi 15 che ha maggiormente espresso la sua "passione". Il pastore Alberto Antonello, (referente della Chiesa) , prendendo spunto dal libro biblico del profeta Geremia nel quale il Signore esorta e invita il popolo dicendo: "Lavorate per il benessere della città e pregate il Signore per essa" questo la chiesa della Riconciliazione ha cercato sempre più di essere parte della vita cittadina. Il pastore Antonello afferma che il primo e più importante servizio che un cristiano possa svolgere in favore della città nella quale vive è pregare per essa e per i suoi abitanti e come afferma inizialmente il brano di Geremia lavorare per il benessere della città; questo significa portarla nel cuore, desiderare il suo bene, fare in modo che ogni suo cittadino/a possa trovare nella città un luogo e uno spazio dove essere orgoglioso di vivere .

Normalmente si parla bene ( cioè si benedice) di qualcosa o di qualcuno se lo si ama, per questo motivo l'amore per la nostra città e per le persone che vivono in essa è il motore che anima le tante persone coinvolte nelle molte associazioni di volontariato che esprimono la loro eccellenza nel nostro territorio. Che bello quando troviamo nella città in cui abitiamo un luogo nel quale riuscire ad esprimere ciò che ci anima, ciò che ci accende e rende felici.