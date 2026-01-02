Auser Cossato, bel gesto a favore dell'Ospedale

Un piccolo gesto ma significativo. Nei giorni scorsi, l'Auser Cossato ha consegnato alcuni giocattoli per i giovani pazienti dell'Ospedale degli Infermi di Biella.

Dallo stesso nosocomio è giunto un sentito ringraziamento attraverso i propri canali social: “Un ringraziamento speciale da parte dell'ASL Biella ad Auser Cossato e in particolare a Marco Abate e ai volontari dell'associazione che hanno contribuito alla raccolta fondi per donare giocattoli ai piccoli pazienti della Neuropsichiatria Infantile diretta da Marina Patrini e ai ragazzi del centro diurno di Cerreto Castello. Un gesto che va oltre al dono, dimostrando generosità e sensibilità nell'accogliere la proposta di donare proprio alla Neuropsichiatria infantile, a beneficio dei bambini e ragazzi che frequentano queste strutture”.