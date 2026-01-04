A Valdengo è tutto pronto per la Festa del Pan e Vin (foto di repertorio)

Il Gruppo Amici Sportivi di Valdengo APS ETS organizza la 45° edizione della tradizionale Festa del Pan e Vin, che si terrà martedì 6 gennaio a Valdengo presso il Centro Sportivo di Via Libertà 30, “per trascorrere tutti insieme una giornata in amicizia, fratellanza ed allegria come il nostro Lino Lava e i suoi amici conterranei di Meolo e Monastier hanno organizzato con noi in tutti questi anni” spiegano gli organizzatori.

Come da programma alle 10.30 ci sarà la Santa Messa presso la chiesa parrocchiale di Valdengo, seguita dal grande pranzo presso i locali del Centro Sportivo. Alle 16.30 i bambini dell’Oratorio di Valdengo parteciperanno al presepe vivente con la visita dei Re Magi alla capanna del Presepio allestita nel prato del Centro Sportivo con grande falò propiziatorio. I festeggiamenti proseguiranno con la distribuzione a tutti i presenti del tipico dolce veneto della pinza accompagnato da un bicchiere di vin brulé.