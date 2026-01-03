Nuove visite per il Gruppo Pellegrinando di Graglia, tappa in Giordania

Nuovo viaggio per il Gruppo Pellegrinando di Graglia. Dal 28 dicembre al 3 gennaio la comitiva, guidata da don Carlo Borrione, ha raggiunto la Giordania. Tra le mete visitate figurano Amman, Madaba, Petra, il Monte Nebo e il deserto del Wadi Ram.
