Valle Elvo | 03 gennaio 2026, 10:30

Nuove visite per il Gruppo Pellegrinando di Graglia, tappa in Giordania

Nuovo viaggio per il Gruppo Pellegrinando di Graglia. Dal 28 dicembre al 3 gennaio la comitiva, guidata da don Carlo Borrione, ha raggiunto la Giordania. Tra le mete visitate figurano Amman, Madaba, Petra, il Monte Nebo e il deserto del Wadi Ram.

g. c.

