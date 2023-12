Valdilana, Vallemosso: Frontale in curva tra due auto, uno dei due conducenti positivo all'alcool test

Ieri, 16 dicembre, lo schianto tra una Ford Focus e una Citroen C3 avvenuto in curva per una invasione di corsia, nonostante abbia provocato ingenti danni ai mezzi, non ha causato ferite ai due conducenti che sono stati sottoposti all'alcool test dai Carabinieri. Il conducente della Focus è stato trovato positivo, con tasso superiore a 1,5 pertanto verrà sanzionato mentre il mezzo e stato posto sotto sequestro. Sul posto erano presenti anche i sanitari del 118 che hanno prestato i primi soccorsi ai due uomini.