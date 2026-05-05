Mottalciata, corso gratuito sul compostaggio domestico

Il Comune di Mottalciata, in collaborazione con Co.S.R.A.B., organizza un incontro informativo gratuito dedicato al compostaggio domestico, rivolto a tutti i cittadini.
L’appuntamento è in programma mercoledì 20 maggio 2026, alle 20.45, nella Sala Consigliare, in via Moricco 3. Durante la serata, un tecnico ambientale qualificato illustrerà il corretto metodo per compostare i rifiuti organici domestici, offrendo consigli e indicazioni pratiche per gestire al meglio la propria compostiera.
L’iniziativa rientra nelle attività legate alla gestione dei rifiuti e all’igiene pubblica, con l’obiettivo di promuovere comportamenti più consapevoli nella quotidianità. Il compostaggio domestico permette infatti di valorizzare la frazione organica prodotta in casa e di contribuire a una gestione più responsabile degli scarti.
La partecipazione è gratuita.