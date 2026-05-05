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Cossato e Cossatese | 05 maggio 2026, 07:30

Mottalciata, corso gratuito sul compostaggio domestico

Mottalciata, corso gratuito sul compostaggio domestico

Mottalciata, corso gratuito sul compostaggio domestico

Il Comune di Mottalciata, in collaborazione con Co.S.R.A.B., organizza un incontro informativo gratuito dedicato al compostaggio domestico, rivolto a tutti i cittadini.

L’appuntamento è in programma mercoledì 20 maggio 2026, alle 20.45, nella Sala Consigliare, in via Moricco 3. Durante la serata, un tecnico ambientale qualificato illustrerà il corretto metodo per compostare i rifiuti organici domestici, offrendo consigli e indicazioni pratiche per gestire al meglio la propria compostiera.

L’iniziativa rientra nelle attività legate alla gestione dei rifiuti e all’igiene pubblica, con l’obiettivo di promuovere comportamenti più consapevoli nella quotidianità. Il compostaggio domestico permette infatti di valorizzare la frazione organica prodotta in casa e di contribuire a una gestione più responsabile degli scarti.

La partecipazione è gratuita.

G. Ch.

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