Biella, scontro auto e furgone FOTO

Sarà da accertare la causa del sinistro stradale che ha visto coinvolti un automezzo e un furgone. Il fatto è avvenuto poco prima delle 18 di oggi, 4 maggio, all’incrocio tra via Umbria e via Campania, a Biella.

Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 per la prima assistenza alle persone presenti a bordo. Dalle prime informazioni raccolte, un uomo sarebbe stato accompagnato in ospedale per le cure del caso. Non sono note, al momento, le sue condizioni di salute.

Sul luogo dell’incidente anche gli agenti della Polizia Locale, il personale della Questura di Biella per la raccolta dei rilievi e i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei veicoli. La strada è stata chiusa per consentire la rimozione dei mezzi e il traffico deviato verso altre direzioni.