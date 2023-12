Roulotte a fuoco nella notte a Sandigliano, area sotto sequestro foto Alessandro Bozzonetti per newsbiella.it

Intorno alle 6 di oggi domenica 17 dicembre a Sandigliano i Vigili del Fuoco di Biella e del distaccamento di Cossato sono intervenuti per una roulotte che andava a fuoco in un campo a Sandigliano, lungo la SP 400 che collega Sandigliano con Cerrione.

Al momento sul posto ci sono ancora i Vigili del Fuoco e i Carabinieri. L'area si trova sotto sequestro.

Per conoscere le cause del rogo bisognerà dunque attendere, fortunatamente comunque non vi erano persone all'interno.