Biella, via Candelo: Rubano merce in un negozio e scappano. Identificati dai Carabinieri

Ieri 16 dicembre, un negozio di via Candelo è stato vittima dei ladri che, sperando nella disattenzione delle commesse, hanno trafugato merce per circa 100 euro e si sono dati alla fuga. Una delle addette alla vendita, però, accortasi del fatto ha inseguito i due malfattori che hanno abbandonato la merce in strada e si sono dileguati in auto. I Carabinieri, sono risaliti ai proprietari del mezzo e stanno visionando le telecamere di sorveglianza del locale per convalidare le responsabilità degli autori del furto.