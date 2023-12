Rinvio a giudizio per Delmastro per il caso Cospito. Il Giudice rifiuta il non luogo a procedere

Nonostante per l'avvocato difensore, Giuseppe Valentino, ci fossero tutti gli estremi per una sentenza di non luogo a procedere, richiesta formulata anche dalla Procura di Roma e respinta dal Giudice, Andrea Delmastro dovrà affrontare il processo per il caso Cospito.

Le indagini erano partite dopo che il parlamentare Angelo Bonelli aveva fatto un esposto per le dichiarazioni di Giovanni Donzelli che diffuse il contenuto di una relazione del Dap sulle conversazioni in carcere di Alfredo Cospito e ricevute, secondo Donzelli, da Delmastro.

Durante le indagini i PM avevano chiesto l'archiviazione in quanto, pur riconoscendo la violazione, ritenevano che non ci fossero prove sulla consapevolezza dell'esistenza del segreto da parte di Delmastro, archiviazione respinta dal GIP Emanuela Attura che aveva disposto l'imputazione coatta.

Il processo partirà il 12 marzo 2024.