Passeggia nei boschi attorno Vigliano Biellese e nota una moto abbandonata. Temendo per le sorti del conducente, lancia l'allarme. È successo ieri pomeriggio, 26 novembre. Sul posto si sono portati i Carabinieri per i rilievi di rito. Alla fine, si è scoperto che il mezzo era rimasto coinvolto in un sinistro, già rilevato qualche ora prima dalla Polizia Locale.