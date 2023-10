Rhythmic School impegnata su più fronti: un fine settimana ricco di prove.

Il prossimo week end sarà particolarmente impegnativo per lo staff tecnico e quello organizzativo della scuola di ginnastica Ritmica di Tatiana Shpilevaya. Nelle giornate di venerdì e sabato 27 e 28 le allenatrici e le atlete ammesse parteciperanno alla prova interregionale di Ginnastica Ritmica Gold, di specialità, che si disputerà a Castellanza (VA) e che decreterà la partecipazione alla finale nazionale di Bojano, in Molise.

Domenica 29, presso il palasport di Candelo, andrà in scena la terza prova del campionato regionale FGI Silver LC organizzata dallo staff operativo della società candelese; così come già avvenuto per le due gare disputate sabato e domenica scorsa, rispettivamente la terza prova del regionale GR Silver LE e la terza prova del campionato LD. Nessuna RSgirls presente in LE: le atlete che gareggiavano in questa categoria, dopo aver conquistato i vertici delle classifiche nelle prime due prove, sono salite nella Gold di specialità; mentre in LD erano presenti quattro ginnaste: Martina Brocchi nella categoria A3 che si è classificata settima, Iris Marchesi in A4 giunta ottava, Giulia Bocci nelle junior 2 decima e Nadia Dipalma nelle J3 classificatosi al settimo posto. Hanno seguito le ragazze in gara le tecniche Arianna Prete e Mariia Nikitchuk che così commentano le prove delle loro atlete: “la scelta, condivisa con le ginnaste, di salire di categoria e di proporre nuove esibizioni, anche più complesse delle precedenti, esercizi che hanno bisogno di “tempo” per essere assimilati ed automatizzati; elemento, il tempo, che in questo ultimo periodo è mancato e che non ha permesso alle atlete di esprimere le loro effettive potenzialità: “I risultati rappresentano solo un frangente della nostra esperienza - concludono le tecniche – faremo tesoro dell’esperienza acquisita trasformando questi risultati in opportunità di crescita e di soddisfazione per le prossime gare che andremo ad effettuare”.

Le atlete della Rhythmic School che scenderanno in pedana a Castellanza, venerdì e sabato, nell’interregionale di specialità Gold sono: Ginevra Bravaccino ed Elena Pavanetto nella categoria A4 e Giulia Sapino in J2. Mentre, cercheranno di tenere alto il vessillo della Rhythmic School sulle pedane di casa a Candelo, domenica, nel regionale Silver LC: Ginevra Viana e Ginevra Segatto nella categoria A3 ed Esther Sales Neto ed Ilaria Giabardo fra le J2.