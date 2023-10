Pallamano, Vigliano scalda i motori: al via il campionato

Pronta a partire l'attività agonistica di FC Vigliano Polisportiva sezione pallamano che quest'anno parteciperà al Campionato Nazionale Under 15 maschile sotto l’egida della FIGH. Diciassette le formazioni al via, suddivise su tre gironi per una prima fase alla quale ne seguiranno altre che dalla primavera del 2024 porteranno a delineare la classifica finale dell’Area 2 (Lombardia, Liguria, Piemonte e Valle D’Aosta) che qualificherà a sua volta ben due formazioni alla fase finale.

La formazione giallorossa è stata inserita nel girone C composto da cinque formazioni che si sfideranno con la formula di andata e ritorno a concentramenti. Coi viglianesi prenderanno parte a questa prima fase le formazioni di San Camillo Imperia, Pallamano Ventimiglia, Exes 1984 Pinerolo, Cum Petere Valpellice.

Il primo concentramento è previsto nella palestra San Camillo di Imperia nella giornata di domenica 5 novembre. La squadra giallorossa affronterà alle 11 Valpellice e alle 13:30 Ventimiglia. Il secondo appuntamento è previsto domenica 26 novembre presso la Palestra Comunale di Vigliano Biellese e i giallorossi affronteranno alle 10 Exes e alle 11:30 San Camillo Imperia concludendo così il girone di andata. Il terzo incontro avrà invece luogo a Cavour domenica 14 gennaio 2024 e gli avversari di giornata saranno Exes alle 10 e Ventimiglia alle 12:30. Nel quarto match Vigliano concluderà la prima fase del campionato affrontando domenica 11 febbraio, presso la palestra di Frossasco, la formazione di Valpellice alle 10 e quella di San Camillo Imperia alle 13:30. L’ultima sfida delineerà la classifica della prima fase e avrà luogo a Ventimiglia domenica 3 marzo.

Al termine di questa prima fase le prime due classificate accederanno ai quarti di finale, mentre la terza dovrà disputare un turno di qualificazione sfidando le terze degli altri due gironi. Parallelamente ai quarti di finale avranno luogo le gare di piazzamento dal nono al diciassettesimo posto. Gli altri due gironi sono così composti: girone A con Cassano Magnago A, Molteno, Eagles, Cologne, Palazzolo, Leno; girone B con Cassano Magnago B, Crenna, Vigevano, San Martino Siccomario, Ferrarin Milano e Derthona.