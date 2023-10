Basket-serie C: il Teens lotta e sogna, ma al Pajetta passa San Mauro, 70-81 il finale, FOTO

Dopo una partita giocata da entrambe le squadre a buon ritmo e uno spettacolo gradevole per i 250 accorsi al Pajetta, San Mauro si è imposto 81-70 sul teens Basket Biella targato Zeta Esse Ti, nel match giocato domenica pomeriggio al Pala Pajetta di Biella.

Bravi in molti frangenti del match, i ragazzi di coavh Luca Garri alla fine sono stati puniti oltre i loro demeriti da un attacco avversario chirurgico e da un insufficiente 10/21 ai liberi. Non sono bastati i 9 punti con 13 rimbalzi di Ousman, classe 2006 ma personalità da veterano, i 18 con 6 rimbalzi di Zimonjic, i 12 con 3 assist di Gagliano.

Ma non c'è tempo per recriminare. La squadra è già tornata al lavoro per preparare la difficile trasferta in programma sabato: Biella giocherà alle 18 sul campo della capolista Cus Genova.

Coach Garri spera di recuperare al 100% il suo principale marcatore, Nicolò Cerri, in panchina ma praticamente non utilizzato contro San Mauro dopo una settimana alle prese con l'influenza.

Tabellino

Teens Basket Biella-San Mauro 70-81 (16-19, 38-39, 57-62).

Biella. Gagliano 12, Cerri, Guzzon 11, Maffeo 4, Angelino, Lavino, Brusasca 8, Caroli 6, Bona 2, Ousman 9, Zimonjic 18. Ne: Prospero. Allenatore: Luca Garri. Assistenti: Roberto Martinotti, Luca Antona.

San Mauro. Binovi 20, Pizzaia M. 19, Paz 17, Pizzaia S. 7, Orlando 7, Fassio 3, Tapra 2, Ciuffreda 2, De Girolamo 2, Moretti 1, Andreone, Momo ne. Allenatore: Torrazo. Vice: Rossin.