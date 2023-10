Cammina Natura, anche a Oropa un’escursione per l’evento dell’Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche

Quest'anno AIGAE (Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche) organizza, come negli anni-pre Covid, un evento nazionale per promuovere e valorizzare la figura della guida ambientale escursionistica: si tratta delle giornate delle guide, il CAMMINA NATURA; evento rivolto non solo agli appassionati di escursionismo e natura, ma su larga scala, anche agli enti pubblici, a gestori di Parchi e aree protette, agli organi di stampa, affinchè sia chiara l'importanza di questa figura professionale. Il Giardino Botanico di Oropa, nelle sue offerte escursionistiche, ha sempre utilizzato questi professionisti nella conduzione delle sue attività con il pubblico: una garanzia di competenza e sicurezza che non dovrebbe essere sottovalutata, quando ci si muove in natura.

Sabato 14, con partenza dal Giardino Botanico di Oropa alle ore 15:00, con questa escursione, andremo alla scoperta della geologia, glaciologia, morfologia e sviluppo antropico nella Riserva Speciale del Sacro Monte di Oropa. Il percorso, della durata di circa 2 ore, ci porterà sulle tracce dell'antico ghiacciaio di Oropa che copriva la Valle sino 10.000 anni fa... Il ghiacciaio nasceva fra il Monte Mucrone e il Monte Rosso, nella depressione attualmente occupata dal Lago del Mucrone che allora costituiva un ampio circo glaciale circondato da ripide pareti.

Le trasformazioni avvenute nel Quaternario recente sono tuttavia visibili anche nella zona bassa della Conca di Oropa, anche se l'azione dell'uomo ne ha mascherato la percezione... Escursione per tutti (consigliato anche a famiglie con bambini). Ritrovo presso la Biglietteria del Giardino Botanico di Oropa per partire alle ore 15:00 Attività gratuita con l'Accompagnatore Naturalistico GAE Marzio Innocente. Iscrizioni entro le ore 12:00 dello stesso giorno, chiamando il numero: 331.1025960 (anche WhatsApp) oppure scrivendo una mail a gboropa@gmail. Altre informazioni: www.gboropa.it/News/Primopiano/Primopiano.htm