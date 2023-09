Processo Zaramella, condanna a 8 mesi per il reato di falso

Assolto dall’accusa di omicidio colposo per le morti di Rocco Varacalli e Daniele Skerletic con la formula “il fatto non costituisce reato”, in quanto non è stato provato il nesso causale tra le operazione chirurgiche e le morti dei pazienti.

E condanna a 8 mesi 20 giorni di reclusione (pena sospesa per la condizionale) per il reato di falso nel caso Skerletic, in quanto colpevole di avere falsificato il referto di un intervento.

Questi i verdetti di venerdì 15 settembre del caso Zaramella, il Primario di Urologia dell'Ospedale di Biella, finito sotto processo dopo avere operato, nel 2016, Varacalli e Skerletic, poi deceduti.

Il Giudice Adriano Bollani ha comunicato che le motivazioni della sentenza saranno depositate entro 60 giorni dal 15 settembre.

“Aspettiamo le motivazioni in relazione all’assoluzione per gli omicidi colposi – dichiara Antonio Villani, avvocato di parte civile per Rocco Varacalli – perché il dispositivo dice che “il fatto non costituisce reato”. Quindi il fatto è stato commesso e, presumibilmente, dovrebbe configurarsi in capo a Zaramella un elemento di colpa lieve tale da permettere ai familiari un’azione di risarcimento danni in sede civile”.

Dal punto di vista penale, l’Avvocato Villani fa questa valutazione: “Lette le motivazioni, noi parti civili avremo la possibilità di appellare la sentenza di assoluzione: prescrizione permettendo, che dovrebbe maturare all’inizio del 2024. Tenuto conto che il Pubblico Ministero di Biella ha chiesto l’assoluzione, è molto difficile che sia la Procura Generale presso la Corte di Appello di Torino ad appellare la sentenza”.

