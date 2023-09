Bando Sport+: dalla Fondazione Crb deliberati quasi 130 mila euro

La pratica sportiva rappresenta da sempre uno strumento fondamentale al fine di favorire la crescita delle nuove generazioni, promuovere i rapporti fra persone di diversa provenienza o condizione sociale, trasmettere valori positivi, contribuire a migliorare il benessere fisico e psicologico del singolo e sviluppare le proprie capacità e competenze sociali, emotive e motorie.

L'azione della Fondazione, anche sulla base del Manifesto Biella 2030 - Dieci idee per il futuro, nel quale si auspica la promozione di sani stili di vita, è volta a mantenere viva l'attività sportiva in tutte le sue forme non professionistiche, utilizzandola come volano per favorire interventi che promuovano lo sport come azione di sensibilizzazione sui temi legati allo sviluppo e alla promozione della cultura sportiva attenta all'ambiente, al benessere, alla salute, al territorio.

Si è sviluppato dunque in questo quadro il Bando Sport 2023 che ha visto pervenire 49 richieste dai diversi enti che operano nell’Area Educazione e Ricerca alle quali era assegnabile un contributo massimo di € 6.000,00. La Fondazione, esaminate le richieste pervenute, ha stanziato un contributo complessivo di € 130.000,00.

“Il bando Sport+ è molto importante per la Fondazione perché attraverso i contributi alle varie associazioni sportive vengono intercettate anche situazioni di fragilità nelle fasce più giovani della popolazione favorendo una partecipazione allo sport inclusiva che contrasta forme precoci di marginalizzazione e povertà educativa – commenta il Presidente Michele Colombo – abbiamo la fortuna di vivere in un territorio molto organizzato dal punto di vista dell’offerta sportiva per ogni fascia d’età e in questo contesto la Fondazione svolge un’azione di rafforzamento e moltiplicazione degli effetti attraverso contributi che premiano progetti in grado di trasformare lo sport in un volano per ricostruire e riattivare relazioni e rapporti tra i coetanei, avere una vita sana e un corretto approccio alla competizione”.

Dichiarazione Scuola pallavolo biellese

“Siamo molto felici e orgogliosi che il nostro progetto sia stato scelto. L'idea del "Minivolley Unificato" nasce dalla collaborazione con ASAD Biella, e si pone come obiettivo quello di estendere la possibilità di praticare attività motoria di base propedeutica alla pallavolo al maggior numero di bambini possibile, compresi bambini con disabilità intellettiva. Speriamo che possa avvicinare al nostro meraviglioso sport tantissimi bambini e bambine!" dichiara Giusi Cenedese per Scuola Pallavolo Biellese Monteleone Trasporti.

Dichiarazione Atletica Stronese

“La nostra società è nata nel 1963 e sin dalle origini assume la caratteristica di servizio per i giovani. Il progetto sostenuto dalla Fondazione ha lo scopo di promuovere e sostenere l’attività sportiva per i bambini e i ragazzi nella fascia 3-18 anni. Il progetto riveste grande importanza per il nostro territorio privo di altre attività analoghe, il contributo della Fondazione è fondamentale perché permette di contenere i costi a carico delle famiglie garantendo così la partecipazione all’attività sportiva di un numero maggiore di bambini e ragazzi” dichiara il Presidente Aldino Galfione Barozzo.

Questo l’elenco complessivo delle delibere per il Bando Sport+. Il totale dei progetto finanziati è di € 128.500,00.

€ 5.000,00 A.p.d. Pietro Micca – Biella, per lo svolgimento dell’attività sportiva 2023/2024;

€ 5.000,00 A.s.d. Creartistica – Cossato (BI), per lo svolgimento dell’attività Creartistica per Tutti!;

€ 5.000,00 A.s.d. Bi-Roller Pattinaggio – Biella, per lo svolgimento dell’attività Rotelliamo 2023;

€ 5.000,00 A.s.d. Biella Rugby Club – Biella, per lo svolgimento dell’attività Rugby: Sport, Inclusione, Socialità;

€ 5.000,00 A.s.d. Art'è Danza – Biella, per lo svolgimento dell’attività Legami Danzanti;

€ 4.000,00 A.c.f. Biellese – Biella, per lo svolgimento dell’attività Girl Power Calcio: inclusione, aggregazione e empowerment nel calcio femminile;

€ 4.000,00 A.s.d. Torri Biellesi – Sandigliano (BI), per lo svolgimento dell’attività scuola-calcio e di base (3-16 Anni);

€ 4.000,00 A.s.d. Cycling Center – Cossato (BI), per lo svolgimento dell’attività multidisciplinarietà per il ciclismo giovanile;

€ 4.000,00 F.c.d. Cossatese – Cossato (BI), per lo svolgimento dell’attività i bambini al centro;

€ 4.000,00 E.s.d. Paladini Minibasket Biellese – Biella, per lo svolgimento dell’attività paladini dell'inclusione;

€ 4.000,00 Football Club Valsessera – Crevacuore (BI), per lo svolgimento dell’attività il calcio: non solo sport ma integrazione e aggregazione sociale;

€ 4.000,00 A.s.d. Società Ginnastica La Marmora – Biella, per lo svolgimento dell’attività come si può alimentare l’albero della vita? Con la ginnastica, fin dalla prima età attraverso un lavoro capillare che accompagnerà i bambini ed i ragazzi nel loro futuro di adulti;

€ 4.000,00 A.s.d Teens Basket Biella – Biella, per lo svolgimento dell’attività dal minibasket al basket per il territorio biellese;

€ 3.500,00 A.s.d. Valle Elvo – Occhieppo Superiore (BI), per lo svolgimento dell’attività solide fondamenta - far muovere consapevolmente;

€ 3.500,00 A.s.d. Atletica Stronese – Strona (BI), per lo svolgimento dell’attività sportiva per bambini e ragazzi in età scolare e di inclusione sociale;

€ 3.500,00 A.s.a.d. Biella Associazione Sportiva Dilettantistica – Biella, per lo svolgimento dell’attività unified for all;

€ 3.500,00 A.p.d. Gruppo Sportivo Tollegno – Tollegno (BI), per lo svolgimento dell’attività sportivi si cresce;

€ 3.500,00 A.s.d. Tigers Prealpi Biellesi – Lessona (BI), per lo svolgimento dell’attività crescere insieme ad un pallone;

€ 3.500,00 A.s.d. Scuola Pallavolo Biellese – Biella, per lo svolgimento dell’attività minivolley unificato;

€ 3.500,00 A.s.d. Tennistavolo Biella – Biella, per lo svolgimento dell’attività tennistavolo + 2023;

€ 3.500,00 A.s.d. Trivero Basket – Trivero (BI), per lo svolgimento dell’attività pallacanestro inclusiva a Valdilana;

€ 3.500,00 A.s.d. Ucab 1925 – Biella, per lo svolgimento dell’attività ciclistica giovanile;

€ 3.500,00 A.s.d. Free Time Biella – Viverone (BI), per lo svolgimento dell’attività di avviamento motorio dai 3 ai 18 anni;

€ 3.000,00 A.p.d. Villaggio Lamarmora – Biella, per lo svolgimento dell’attività “non te lo buco sto pallone!” - il ritorno;

€ 2.500,00 A.s.d. Skouters – Pollone (BI), per lo svolgimento dell’attività in bici per crescere!;

€ 2.500,00 A.s.d. I Faggi Tweener – Biella, per lo svolgimento dell’attività start 2023;

€ 2.500,00 A.S.D. Ippon 2 Karate, per lo svolgimento dell’attività 2023/2024;

€ 2.500,00 U.s.d. Città di Cossato – Cossato (BI), per lo svolgimento dell’attività tutti possono giocare;

€ 2.500,00 A.s.d. Bugella Sport – Biella, per lo svolgimento dell’attività di atletica leggera - "nuove attrezzature per nuovi esercizi e più stimoli";

€ 2.500,00 A.s.d. Basket Femminile Biellese – Biella, per lo svolgimento dell’attività giovanile anno 2023 / 2024;

€ 2.500,00 A.s.d. Pollone – Pollone (BI), per lo svolgimento dell’attività 2023/2024;

€ 2.500,00 A.s.d. Dragon's Karate – Vigliano Biellese (BI), per lo svolgimento dell’attività sportiva anno 2023/2024;

€ 2.000,00 A.p.d. Chiavazzese 75 – Biella, per lo svolgimento dell’attività lo sport del futuro a Chiavazza;

€ 2.000,00 A.s.d. Occhieppese Pallavolo – Occhieppo Inferiore (BI), per lo svolgimento dell’attività pallavolo e minivolley per tutti;

€ 1.500,00 A.s.d. Fulgor Ronco Valdengo – Valdengo (BI), per lo svolgimento dell’attività sport con solidarietà e divertimento anche per i ragazzi in difficoltà;

€ 1.500,00 A.s.d. Centro Danza Scarpette Rosse – Mongrando (BI), per lo svolgimento dell’attività 2023/2024 e acquisto attrezzatura ;

€ 1.500,00 A.s.d. Biella Next – Biella, per lo svolgimento dell’attività sportiva stagione 2023/2024;

€ 1.500,00 A.s.d. Nord Ovest – Pollone (BI), per lo svolgimento dell’attività montagna xxl;

€ 1.000,00 A.s.d. Centro Nautico Pegaso – Cambiano, per lo svolgimento dell’attività scivoliamo sull'acqua per scoprire il lago e la natura, stili di vita attivi e sport nautici per la tutela della adolescenza;

€ 1.000,00 A.s.d. Funakoshi 1976 – Candelo (BI), per lo svolgimento dell’attività gio-ka;

€ 1.000,00 A.s.d. Scuola Nazionale Mountain Bike Oasi Zegna – Valdilana (BI), per lo svolgimento dell’attività micro-bikers 2023/2024;

€ 500,00 A.s.d. Olimpic Karate Quaregna – Quaregna (BI), per lo svolgimento dell’attività approccio al karate da parte di bambini e ragazzi;