Golf Cavaglià risultati gare e prossimi eventi, FOTO

Bucino nel Memorial Stefano Valente by M&A

Domenica al Golf Club Cavaglià si è giocato il Memorial Stefano Valente by M&A (18 buche Stableford 3 categorie), gara dai premi di prestigio che come tradizione ha premiato i migliori con magnum di vino pregiato. La gara fa parte di un circuito di 3 prove by M&A che si svolgeranno nel corso della stagione a Cavaglià con Trofeo finale alla prima e al primo classificato netto (somma dei 3 score). L’ultima tappa è prevista per domenica 22 ottobre.

Premiati 1a categoria: 1° lordo Simone Bucino Cavaglià 35, 1° Netto Daniele Tonso Cavaglià 40, 2° Netto Marco Librasi Cavaglià 40, 3° Netto Filippo Peretti Cucchi Cavaglià 36. 2a categoria: 1° Netto Paolo Bruggiafreddo Mulino Cerrione 42, 2° Netto Andrea Bonatti Gressoney 42, 3° Netto Piero Ceresa Cavaglià 41. 3a categoria: 1° Netto Pierluigi Angioletti Crema 47, 2° Netto Roberto Dutto Cavaglià 44, 3° Netto Fabrizio Burdisso Primule 42. 1° Ladies Donatella Giampaoli Crema 39. 1° Seniores Angelo Grippaldi Ponte Cervo 42. Nearest to the pin femminile buca 6 Donatella Villa m. 3,60. Nearest to the pin maschile buca 10 Giorgio Gandolfi m. 1,37.