Lite tra vicini di casa termina con un pugno, attimi di tensione a Valle San Nicolao

Una lite tra vicini di casa degenera in violenza. È successo ieri, poco dopo le 18, nel paese di Valle San Nicolao: stando alle prime ricostruzioni, due uomini avrebbero cominciato a discutere animatamente per cause al vaglio delle forze dell'ordine quando, all'improvviso, uno dei due avrebbe colpito l'altra con un pugno.

Inoltre, sembra che avesse un pezzo di ferro con sé, subito messo sotto sequestro dai Carabinieri, giunti velocemente sul posto. Il ferito è stato subito assistito dai sanitari del 118 e trasportato in ospedale per gli accertamenti di rito. Il presunto aggressore, invece, verrà molto probabilmente deferito per lesioni e minaccia aggravata.