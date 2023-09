Biella, Chiavazza: Criticità della viabilità in via Cucco

La Polizia Locale è arrivata in via Cucco, venerdì 8 settembre, per verificare la chiamata di un residente che, trovatosi un'auto davanti alla porta di casa, era impossibilitato ad uscire.

"Ho più volte segnalato la questione ma senza risultato". In effetti gli agenti hanno trovato auto parcheggiate a meno di cinque metri dall'incrocio, e davanti alla porta di casa del residente, con il reale pericolo di collisione tra i mezzi che svoltano in via Cucco oltre a diverse auto parcheggiate in contromano.

"Manca la segnaletica verticale - prosegue il residente - un cartello di divieto di fermata sul primo tratto della via forse potrebbe servire da deterrente". Probabilmente servirebbe anche un po' di senso civico in generale.