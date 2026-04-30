Biella in lutto per la morte di Enrico Gremmo, il ricordo del Centro Incontro del Vernato

“Il consiglio direttivo e i tesserati del Centro Incontro del Vernato rivolgono ai familiari del loro presidente Enrico Gremmo le più sentite e cristiane condoglianze. Ricordano l'impegno profuso di Enrico per far conoscere e crescere le iniziative del centro, perché sapeva che gli anziani hanno bisogno di un punto di ritrovo per stare insieme. Grazie per quello che ci lasci”. Queste le parole condivise sul nostro giornale a memoria di Enrico Gremmo, mancato all’affetto dei suoi cari all’età di 89 anni.

Il Santo Rosario sarà recitato domani, alle 19, nella chiesa parrocchiale di San Biagio, a Biella. Sempre qui sarà celebrato il funerale, affidato alle Onoranze Funebri Defabianis, alle 15 di sabato 2 maggio.