Nati per Correre, ecco come cambia la viabilità a Biella (foto di repertorio)

In occasione della manifestazione podistica non competitiva “Nati per Correre”, che si svolgerà sabato 9 settembre 2023, la circolazione in città subirà alcune modifiche.

Verrà istituita la temporanea sospensione della circolazione dalle ore 18 e per il tempo strettamente necessario al transito dei podisti nelle seguenti zone: via Duomo, via Seminari, via San Filippo, via Italia, via Vescovado e via Seminari (circuito da ripetere per massimo cinque volte).