Joe Bastianich nel Biellese per Foodish

Il territorio biellese torna sotto i riflettori della televisione grazie a una nuova produzione legata al mondo del food e dell’intrattenimento. Fondazione Bielllezza ha infatti coinvolto la casa di produzione Banijay, una delle realtà più importanti nel panorama televisivo internazionale, responsabile di numerosi programmi di successo come L’Isola dei Famosi, Il Collegio, L’Eredità, 4 Ristoranti, 4 Hotel, Pechino Express e molti altri format molto seguiti dal pubblico italiano.

La collaborazione ha portato alla scelta del Biellese come location per una puntata speciale del programma Foodish. La trasmissione vedrà la partecipazione di Joe Bastianich, affiancato da un ospite segreto, impegnato nella ricerca del ristorante più “foodish” del territorio, tra sapori autentici e tradizioni locali.

Le riprese della puntata sono iniziate con l’arrivo della troupe, composta da 26 persone, giunta a Biella nella serata di lunedì 4 maggio. La squadra rimarrà sul territorio fino a giovedì, periodo durante il quale verranno realizzate le riprese nei vari luoghi selezionati.

La puntata andrà in onda nel corso della prossima stagione autunnale, offrendo al pubblico nazionale l’occasione di scoprire le eccellenze gastronomiche e il patrimonio culinario del Biellese.



