TeamVolley - Il Botalla vince il derby

Il Settore Giovanile del TeamVolley registra un weekend decisamente positivo.

Il Botalla vince il derby di andata in casa del Vigliano Volley , valido per i quarti di finale del tabellone di Prima Divisione TST. Sorride anche il Generali, che si impone su Santhià nel Trofeo “Ziccio” Under17.

PRIMA DIVISIONE TST

Prima Divisione TST - Quarti di finale [Andata]

Palestra comunale di Vigliano B.se (BI)

Vigliano Volley - BOTALLA TEAMVOLLEY 1-3

(25-18/16-25/21-25/22-25)

BOTALLA TEAMVOLLEY: Zoia, Boggiani 3, Masserano 25, Siviero, Guzzo 19, Gariazzo 1, Lanari 10, Barengo E., Pivotto 4, Di Stefano, Barengo G. 9, Rege (L). Coach Ivan Turcich, vice Marco Allorto

Coach Ivan TURCICH: «Siamo molto soddisfatti, perché non era un risultato scontato. Abbiamo patito l'ennesimo infortunio di quest'anno: Cena ha avuto un problema alla spalla ma è stata egregiamente sostituita da Guzzo, che si è resa disponibile a giocare come schiacciatrice anziché da libero. Tolto il primo set, dove siamo stati troppo disordinate, siamo state molto brave a portarci a casa le tre frazioni successive. Anche Rege, giovane libero classe 2011, ha offerto una buona prestazione facendosi trovare pronta. In generale tutte le ragazze si sono rese disponibili a seguire e mettere in pratica il lavoro tattico fatto in settimana, motivo per il quale sono soddisfatto. Ora non so se questa settimana potremo definirla "Road to semifinals" o "Road to Lourdes". Comunque andrà, abbiamo sicuramente mostrato una bella crescita».

UNDER17 - TROFEO "D. ZICCIO"

Trofeo "D. Ziccio" Girone D - 5a giornata

Palasport di Lessona (BI)

GENERALI TEAMVOLLEY - Atena Volley Santhià 3-0

(25-15/25-19/25-9)

Coach Alessia DIEGO: «È stata una partita completamente dominata, fin dal primo scambio. Sono particolarmente contenta, perché tutte le ragazze hanno potuto esprimere il proprio gioco. Finalmente si vedono i risultati del tanto lavoro fatto in palestra quest'anno: giorno dopo giorno, allenamento dopo allenamento, abbiamo costruito questa base. Non si tratta di un punto di arrivo, bensì di un nuovo punto di partenza per prendere ancora più confidenza con la pallavolo dei grandi».