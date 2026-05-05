Biella Rugby, weekend intenso per il vivaio: l’Under 18 travolge URPA 59-10

UNDER 18

03.05.26 a Novi Ligure URPA v Biella Rugby 10-59 (3-14)

Mete: Grillenzoni, Ferro, Pavesi, Parnenzini (3), Meneghetti (2), Dal Molin. Trasformazioni: Pavesi (5), Salussolia (2).

Biella Rugby: Rava; Grillenzoni, Pavesi, Baiguera, Salussolia; Meneghetti, Bocchino; Avanzi, Protto, Rossi (cap.); Zavarise, Bredariol; L. Rossi, Ferro, Curatolo.

Nicola Mazzucato, coach: “Primo tempo un po' sottotono che si chiude in vantaggio per i ragazzi di Biella 14 a 3. Nel secondo tempo la squadra cambia ritmo segnando nove mete. Buona prestazione e adesso testa all'ultima di campionato contro la prima in classifica. Complimenti ai ragazzi”.

UNDER 14

01.05.26 a Parabiago, Triangolare giovanile “Torneo che vale” con: Prato, Amatori Napoli, Piacenza, Cernusco 1, Cernusco 2, Cabrera (Spagna), Parabiago rossa, Parabiago blu, Capitolina 1, Capitolina 2, Settimo Milanese, Biella Rugby, Cus Milano, Monferrato/URPA, Como, Varese, Cus Genova, Lambro, Novega, Sanremo,

Risultati: BRC – Capitolina 10-17, Settimo Milanese - BRC 12-10, Cernusco - BRC 7-0, Novega - BRC 5-29, BRC - URPA Monferrato 12-5, BRC - Cus Milano 22-5

Classifica: 1 Prato, 2 Amatori Napoli, 3 Piacenza, 4 Cernusco, 5 Cabrera, 6 Parabiago rossa, 7 Capitolina 2, 8 Settimo Milanese, 9 BRC, 10 Cus Milano, 11 Monferrato/URPA, 12 Como, 13 Capitolina, 14 Varese, 15 Cus Genova, 16 Lambro, 17 Novega, 18 Sanremo, 19 Cernusco 2, 20 Parabiago blu

Biella Rugby: Blanco; Vella, Poli, Frigerio, Piacenza; Andreotti, Armenia; Botto Poala, Garzena; Succio, L. Squara; P. Squara, Scanavino, Masi. A disposizione: Zola, Multone, Spagnolo, Bolzoni, Chiodelli, Brunetti, Finotto, Giansetto, Leonzio

Edo Romeo, coach: “Buon torneo, partiti non benissimo ma comunque hanno lavorato sempre in crescendo, torneo positivo e ora ci vediamo a Biella al 4 Valli”.

UNDER 12

01.05.26 a Padova, Torneo Bottacin con: Biella Rugby, Petrarca, Benetton, Fiamme Oro, Livorno, Gipsy Prato, Sesto, Mogliano

Classifica: 1 Petrarca, 2 Benetton, 3 Sesto

Biella Rugby: Baiguera, Gallia, Gnesotto, Milotta, Oldrini, Pegoraro, Poli, Quaregna, Racanelli, Scaramal, Sciuto, Serio, Siletti, Somrani, Tagliabue, Ubertalli.

Francesco Casini, coach: “Nonostante il sorteggio sfavorevole nel girone, i ragazzi hanno dimostrato, soprattutto nelle prime partite, un'attitudine difensiva ottima. Hanno saputo soffrire e difendere per più minuti anche contro avversari di livello molto alto. Chiudiamo il torneo con tre sconfitte, tre vittorie e un pareggio, c'è ancora strada da fare ma i ragazzi mostrano sempre più i frutti del lavoro svolto in allenamento”.

UNDER 10

01.05.26 a Padova, Torneo Bottacin con: Biella Rugby, Petrarca Rugby, Junior Pordenone, Livorno, Valpolicella Junior Rugby Paese, Junior Parco Sempione, Patavium Rugby, Gipsi Prato, Amatori Rugby Vicenza, U.S. Pimavera, Rugby Parma, Amatori & Union Milano, Mogliano, Valsugana, Padova, Polisp. Fiumicino, Cus Padova, Rugby Ruggers Tarvisium, Monti Rugby, Rovigo, Milano, Fiamme Oro Rugby, Benetton Treviso, L’Aquila Rugby, Monselice, Sesto, Villorba

Classifica: 1 Monselice Rugby 2 Mogliano 3 Rovigo

Biella Rugby: Bertone, Bolla, Dama, Lacagnina, Liprandi, Mello Rella, Pavanati, Poverello, Serio, Siletti, Di Costa, Lai, Soumah, Tonetti.

Guglielmo Longo, coach: “I piccoli orsetti riescono a conquistarsi il dodicesimo posto del torneo, nonostante le difficoltà sono riusciti a dimostrare in campo la voglia di vincere e di fare del proprio meglio portandoli ad un ottimo risultato, ottima la grinta e la voglia di mettersi in gioco e ancora complimenti ai ragazzi”.

UNDER 8

01.05.26 a Padova, Torneo Bottacin con: Biella Rugby, Valsugana Rugby Junior, Livorno Rugby, G.S. Fiamme Oro Rugby

Biella Rugby: Borrione, Cedolini, Filiberti, Gaida, Fe. Gatto, Fi. Gatto, Iacobellis, Liprandi, Trecate, Valente.

Veronica Sellone, coach: “Torneo molto impegnativo per i nostri Orsetti, affrontato contro squadre di alto livello. I bambini hanno lottato su ogni pallone, dimostrando grande impegno e tanta voglia di giocare. Molto apprezzati lo spirito e la partecipazione di tutti, insieme alla consapevolezza che ci sono ancora aspetti su cui continuare a lavorare, come l’organizzazione e la gestione degli spazi. Bravi tutti per atteggiamento e determinazione”.

FEMMINILE U16

02.05.26 a Parabiago, Triangolare giovanile “Torneo che vale” con: Cus Milano Rugby, Rugby. Orio. Femminile, Teodolinda Rugby Academy, Le Redwarriors, Molon Labe Rugby, Leonessa Rugby, Levrieri Rugby, Lions Tortona Rugby, Alba Rugby, Sanremo Rugby, Fenici Rugby

Classifica: Cus Milano , Molon Labe, Fenici , Parabiago

Danilo Sarnataro, coach: “Al “Torneo che Vale” di Parabiago le Fenici U16 confermano, ancora una volta, di essere una squadra solida, in crescita e capace di competere ad alto livello. Nel girone le ragazze hanno disputato un percorso molto convincente: sconfitta contro CUS Milano, ma due belle vittorie contro Tortona+Alba+Sanremo e Leonessa+Levrieri+Teodolinda, che hanno garantito con merito l’accesso alle semifinali. Nel rugby Seven, fatto di ritmo e spazi, la semifinale contro Molon Labe è stata combattuta, ma non ha sorriso alle Fenici. La reazione è stata da grande squadra. Nella finale 3°-4° posto arriva una vittoria di carattere: 14-12 contro Parabiago, al termine di una partita intensa e giocata fino all’ultimo possesso. Un successo che racconta determinazione, lucidità e spirito di gruppo. Woman of the Match Noemi Defilippi, premiata per una prestazione di grande sostanza, a conferma di un percorso di crescita costante durante tutta la stagione. Un pensiero speciale al nostro capitano, Camilla Meneghetti, fermata da un infortunio: ti aspettiamo presto in campo. Ora testa al prossimo impegno: torneo nazionale di Parma, sabato prossimo. Le Fenici arrivano pronte, con entusiasmo e sempre più consapevolezza”.