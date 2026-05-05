ASD Piemonte Ginnastica, vengono via da Cuneo con argento e bronzo FOTO

Grandi soddisfazioni per la ASD Piemonte Ginnastica e le sue tecniche Donatella Eterno, Giada Pomini e Francesca Boggio nel Campionato regionale di Insieme FGI, specialità Collettivo denominato 1 e Coppia, 2, svoltosi a Cuneo sabato 2 maggio.

Splendido doppio podio nel Livello C1 su 10 squadre avversarie: argento per Elisa Tricarichi Perruccio, Aurora Cinguino e Giulia Gallo e bronzo per Sofia Piccaluga, Alessandra Mosca e Vittoria De Santo. Una gara condotta senza errori, ottimo sincronismo e bella espressività. Evidente la gioia di due di loro, al termine della carriera agonistica.

Bella prova anche per le esordienti Allieve Sara Furno Marchese e Anna Magliola, in LB2, 6° su 19 squadre partecipanti. Le Junior e Senior in LB1 Giada Ferrigo, Maria Vittoria Rossi e Martina Giavarra confermano la buona forma giungendo 6° su 11 squadre e in LB2 Claudia Coden e Sara Gareri si posizionano 8° su 14 squadre, mentre Giorgia Falcetti e Sophie Rizzo, sempre in LB2, iniziata la gara con determinazione e con i numeri giusti per puntare all’oro, incappano in un errore banale e l’uscita di pedana e la perdita di attrezzo costano al punto che scendono al 9° posto, dimostrando però capacità di reazione e lucidità per non mollare durante la performance.