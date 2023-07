Calcio, tris d'assi al Gaglianico

Gaglianico è lieta di ufficializzare l’arrivo di tre nuovi calciatori che andranno a rinforzare la rosa che affronterà il prossimo campionato di Prima Categoria. Vestiranno il bianco-azzurro Simone Scaccianoce, Tomas Vaglienti e Manuel Luppi.

Scaccianoce è un centrocampista classe ‘95 con una lunga esperienza in categoria, perlopiù disputata in maglia Valdilana Biogliese. Cambia casacca dopo una stagione alla Valle Elvo, con la quale ha raggiunto la promozione in seguito alla vittoria dei play off, rendendosi protagonista anche con una rete nella partita decisiva a Carpignano.

Vaglienti, giocatore offensivo reduce da una stagione al Ponderano, e che può vantare presenze in Promozione con Vigliano e Chiavazzese. Classe 2001, può ricoprire tutte le posizioni dell’attacco bianco-azzurri.

Infine Luppi, attaccante esterno che ritrova mister Uccheddu dopo due stagioni. Nella parentesi assieme alla Valle Elvo, ben 11 reti in campionato e ottime prestazioni. Anche lui arriva dal Ponderano, al termine di una stagione importante, chiusa al terzo posto in classifica. Nella foto sono accompagnati al direttore sporitvo Andrea Finà e ai confermatissimi Francesco Schellino, protagonista con 10 goal e tanti assist nell’anno del suo rientro a Gaglianico e Federico Tara, capocannoniere della passata stagione con 16 marcature.