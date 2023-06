L'Autogiro d'Italia a Biella giovedì 8 e venerdì 9 giugno, attenzione a come cambia la viabilità

E' partita lunedì 5 giugno da Pisa l'edizione 2023 dell'Autogiro d’Italia. Dallo splendore della Piazza dei Miracoli, laddove il folle genio di Galileo reinterpretò le affermazioni aristoteliche, a Tortona. Ma se la storia è evoluzione, evoluzione anche industriale, come non toccare Torino e rendere omaggio al Museo Nazionale dell’Automobile ed al Lingotto, luogo in cui il sogno di motorizzare l’Italia si trasformò in realtà. Ed ancora dalla Città dell’auto fin su la vetta d’Europa, Courmayeur ed i 4810 metri del Monte Bianco e poi Biella con il suo circuito che venerdì vedrà sfilare gli equipaggi dell’Autogiro d’Italia sulle stesse curve dove Tazio Nuvolari vinse il Gran Premio di quella che poi divenne la moderna Formula1, esattamente 88 anni dopo quelle mitiche imprese.

L'Autogiro Automobilistico d’Italia arriverà in città nel pomeriggio di giovedì 8 giugno. Provenienti da Courmayeur, i partecipanti saranno prima accolti al Santuario di Oropa, dove sosteranno per una breve visita, poi si sposteranno in centro per l'arrivo di tappa. Saranno all'angolo nord di piazza Vittorio Veneto, dove verranno sistemati il "Village" dell'evento e i mezzi AMSAP che li accoglieranno, a fine giornata (a partire dalle ore 18 circa).

Le vetture saranno poi esposte al pubblico nel viale centrale dei Giardini Zumaglini, per un riordino di circa un'ora. Venerdì 9 giugno, al mattino, saranno di nuovo in Piazza Vittorio Veneto, dove sosteranno in attesa di esibirsi lungo il percorso del Giro "Città di Biella".

La partenza del Giro "Città di Biella" verrà data all'angolo fra piazza Vittorio Veneto e viale Matteotti intorno alle 9. Le vetture percorreranno il viale nella sua interezza, dall'inizio alla fine. Svolteranno poi in via Carducci, che è il punto più spettacolare per il pubblico, dato che permette di vedere le vetture due volte, al di sopra e al di sotto del muraglione di via Cernaia. Scenderanno quindi lungo via Marconi e, una volta giunte al ponte sul Cervo, all'imbocco di Chiavazza, svolteranno a destra per affrontare la salita di via Cernaia. Dopo averla percorsa tutta, svolteranno a sinistra ed entreranno in via Repubblica, che percorreranno fino all'incrocio con via Bertodano, dove svolteranno a destra per ritornare in piazza Vittorio Veneto. Lì affronteranno il rettilineo finale, per tornare al punto di partenza e arrivo. Le vetture affronteranno questo percorso, lungo poco più di due chilometri, a gruppi di cinque, precedute da una vettura AMSAP. Il giro successivo si aggiungerà un ulteriore gruppo di cinque vetture più una AMSAP e così via. Una sfilata a cui farà seguito un’altra esposizione al pubblico, sempre all'interno dei Giardini Zumaglini.

“Il prestigio e la bellezza di questa manifestazione rendono la nostra Amministrazione Comunale ben felice ed onorata di far arrivare e sostare la carovana dell’Autogiro d’Italia 2023 nella nostra città – spiegano gli assessori allo Sport Giacomo Moscarola e al Turismo Barbara Greggio -. Si tratterà di un'altra bella vetrina per Biella, che porterà tanti automobilisti, provenienti da tutta Italia e da numerosi Paesi del mondo, a scoprire le nostre bellezze. L’evento conferma la vocazione 'motoristica' di Biella: esattamente 88 anni dopo quel 9 giugno del 1935 torneranno a sfilare sulle medesime strade dove si disputarono le gare di Formula Grand Prix. Un evento di grande fascino che alla valenza storica e culturale unisce quella sportiva ed economica. Nell’occasione i piloti avranno anche l’opportunità di visitare i nostri musei, assaggiare le nostre specialità gastronomiche e scoprire le bellezze di Biella, prima di ripartire in direzione Soragna, sede dell’arrivo della 5° tappa”.

E concludono: “In questo modo il passaggio dell’Autogiro d’Italia 2023 assumerà una duplice valenza: permetterà ai nostri cittadini di poter ammirare da vicino auto d’epoca che non si vedono tutti i giorni e consentirà ai piloti e alla carovana che segue l’evento di scoprire le bellezze e le eccellenze della città e del territorio, per poter tornare magari a breve a visitarci. Durante la tappa Biellese sarà possibile ammirare le auto che hanno fatto la storia della motorizzazione a livello mondiale, praticamente un vero e proprio museo dei motori itinerante. Ringraziamo Autogiro d’Italia per averci dato questa opportunità, che ci consentirà di immergerci nell’atmosfera unica che solo i motori d’epoca sanno regalare”.