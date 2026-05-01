A fuoco un’auto, scatta l’allarme a Masserano

Intervento dei Vigili del Fuoco nel comune di Masserano per un incendio che, stando alle prime informazioni raccolte, avrebbe colpito un’auto. L’allarme è scattato nel pomeriggio di oggi, 1° maggio.

In fase di accertamento le cause del rogo ma secondo le prime ricostruzioni le fiamme avrebbe colpito lievemente anche il telone di un rimorchio di un camion in sosta. Una volta sul posto, la squadra di Biella ha proceduto con le consuete operazioni di spegnimento, bonifica e successiva messa in sicurezza. Presenti anche i Carabinieri.

Sembra che il mezzo abbia riportato seri danni alla carrozzeria.