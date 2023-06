Allegria e divertimento a Miagliano con la Wool Race FOTO

Si è tenuta sabato 3 giugno la Wool Race di Miagliano, la gara podistica alternativa organizzata dalla Pro Loco, che ha visto partecipi 30 coppie in maschera. Gli atleti hanno percorso un tratto di 5 km all’insegna dell’allegria e del divertimento per poi ristorarsi con il risotto della Pro Loco di Miagliano e il Pasta Party.

Di seguito i vincitori suddivisi per categoria: 1° posto a pari merito per le coppie “Normal” uomo/uomo: Boggio - Magagna e Arnoldo - Comerro;1° posto per la gara “Normal” uomo/donna: Bozio - Piscetta;1° posto gara “Normal” donna/donna Trinchero – Corda;1° posto gara “Golden”: Antoniotti – Bruniali;Il premio per il miglior costume se lo aggiudica la coppia “Vaccaboia” Giovanzana – Moro.