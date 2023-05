Storie di Piazza presenta "Sui passi di Quintino" per i 150 anni de CAI Biella

L’Assemblea Nazionale dei Delegati del CAI quest’anno vedrà protagonista la sezione di Biella in occasione dei festeggiamenti del proprio 150° anniversario che si terranno nei giorni sabato 20 e domenica 21 maggio. Un’occasione preziosa per incontrarsi e per celebrare la figura dello statista Quintino Sella, fondatore del CAI.

L’apertura dei festeggiamenti avverrà il 19 maggio in Piazza Duomo a Biella con diversi eventi pomeridiani e, alle h.21, lo spettacolo di Storie di Piazza aps organizzato dal CAI di Biella, in collaborazione col Centro Nazionale Coralità del CAI: Sui passi di Quintino, di Renato D’Urtica, Manuela Tamietti e Franco Grosso. Con Oriana Minnicino, Laura Vittino e Franco Marassi.

Scene e costumi Laura Rossi. Proiezioni a cura di Franco Grosso Studio. Regia di Manuela Tamietti.

Per Storie di Piazza l’esordio ufficiale, all’aperto come da tradizione e in una splendida piazza, del progetto Storie Biellesi che vede il contributo di Fondazione CRB e il patrocinio di Biella Città Creativa Unesco, ATL, Provincia di Biella e altri partner.

Lo spettacolo è un mix di proiezioni a grande schermo e scene teatrali, con una colonna sonora dal vivo grazie al coro alpino Genzianella Città di Biella e la violoncellista e cantante Simona Colonna, importante artista piemontese legata a Storie di Piazza da più di dieci anni.

La trama è cronologica, segue la vita di Quintino dalla nascita alla morte e si chiude con “Correte alle Alpi” tratto da un discorso di Sella a giovani alpinisti torinesi e considerato il suo testamento dedicato alla montagna. Quello che viene presentato non è il Sella scienziato e statista, che rimane sottinteso, ma l’uomo e l’alpinista. E a presentarlo sono in particolare le donne presenti in scena, la moglie Clotilde Rey, la siunera della Valle Cervo, i pensieri della madre Rosa nello scritto autografo sul diario di Quintino.

La storia alpinistica e di fondazione del CAI viene presentata con un racconto fatto da immagini e voci fuori campo, come quella del nipote Guido Rey, o di Beppe Mongilardi e Renato Chabod, o da altri narratori/narratrici in scena, ma sempre con grandi suggestioni in proiezione. In particolare saranno usate fotografie di Vittorio Sella e le immagini dell’Archivio Fondazione Sella.

Lo spettacolo sarà presentato nella splendida cornice di Piazza Duomo a Biella ma in caso di maltempo si riparerà al Teatro Sociale Villani. Ingresso libero www.storiedipiazza.it