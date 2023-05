Biella promossa da Escort Advisor, un lettore si indigna: “Graffiti per terra, uno scempio”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Egr. Direttore e gent.ma redazione,

Vi scrivo questa lettera come cittadino indignato di una situazione di cui ancora non me ne capacito. Abito a Biella dove da anni sono attivo nel sociale per combattere ingiustizie e problematiche serie. Ogni giorno amo passeggiare per le vie del centro quando ho del tempo libero. Ma oggi non è stato così piacevole! Ho trovato dei graffiti per terra che pubblicizzavano la prostituzione, come ha fatto questo portale che si chiama escort advisor a fare questo scempio?

Veramente il Comune ha dato la possibilità di pubblicizzare la “qualità” delle prostitute di Biella? Per fortuna che ho fatto delle foto, perché mia moglie e alcuni colleghi non mi credevano! Come ho detto sopra, da anni combatto non tanto per me, ma per i miei figli e i miei futuri nipoti, e tra le lotte c‘è anche l’abolizione della prostituzione e togliere dalle strade queste povere donne vittime di tratta che subiscono violenza tutti i giorni! Sono esterrefatto dalle concessioni dell’amministrazione della città. Sapevo che non erano in grado di gestirla, ma addirittura concedere permessi per una roba del genere mi lascia attonito. Confidando in un vostro aiuto, vi auguro una buona serata”.

La replica del vicesindaco Giacomo Moscarola: “È una lettera non commentabile, ovviamente non c'è stata alcuna autorizzazione da parte del comune di Biella. Consiglio al lettore di informarsi presso gli organi competenti prima di inviare lettere contenenti tante imprecisioni”.