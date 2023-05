Il biellese Franco Regalli al Sulcis Enduro Raid 2023, FOTO

Dal 29 aprile al 1° maggio scorsi si è svolta, nella Sardegna meridionale, la seconda edizione del Sulcis Enduro Raid, raduno agonistico e amatoriale per moto enduro. La manifestazione, perfettamente organizzata da Marco Rosso di Torino, anima di “Adventourer.it” , in collaborazione con “Sbarbytour” di Narcao (SU), ha visto al via circa 60 piloti provenienti anche da Belgio, Polonia e Svizzera. Tra questi anche un biellese, Franco Regalli di Lessona, ci racconta la sua esperienza.

Il programma prevedeva, in tre giorni, ben 700 km di strade sterrate nello splendido scenario del Sulcis Iglesiente, con mulattiere che raggiungevano antiche miniere abbandonate (alcune restaurate e visitabili), ovili sperduti, ma anche bellissime spiagge e coste rocciose. L’itinerario, trasmesso ai concorrenti con tracce GPS molto precise, comprendeva anche settori cronometrati facoltativi hard, ed un Trofeo Extreme di hard enduro. Vi erano inoltre passaggi differenziati per le moto maxi-enduro e bicilindriche. Questa bellissima formula permette a tutti i piloti di portare a termine l’intero percorso, consentendo ai più bravi di misurarsi nei tratti più difficili.

Due grandi nomi di spicco alla partenza: Franco Picco, leggenda vivente dell’enduro internazionale ( 29 partecipazioni alla Dakar, 2 vittorie al Rally dei Faraoni ) e Sonny Goggia, Campione Italiano di Hard Enduro, un vero acrobata della moto.

Alla fine dei tre giorni di competizione tutti i partecipanti sono rimasti molto soddisfatti dell’esperienza e dell’organizzazione, ed hanno unanimemente dichiarato di voler al più presto essere al via della prossima edizione.