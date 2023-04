New Generation Taekwondo da urlo, pioggia di medaglie a Quiliano FOTO

Nel weekend del 15 e 16 aprile, si è svolto a Quiliano l'Interregionale Ligure di combattimento, con 42 società iscritte e 578 atleti in gara. La società New Generation Taekwondo ha partecipato all'evento con 10 atleti, i risultati non sono mancati: 3 medaglie d'oro, 1 argento e 5 bronzi.

"Questa trasferta ha dimostrato che i nostri atleti hanno fatto tangibili progressi sempre più importanti: 3 medaglie d'oro combattute e meritate fino all'ultimo calcio, una finale sfiorata e un debutto molto importante di un nostro atleta in una categoria difficile ci rendono orgogliosi. Non solo, ma anche tra i più piccoli e chi non ha raggiunto il risultato sperato, la tecnica e la competitività non sono mancate. Questo è il risultato del lungo lavoro svolto in palestra, di allenamenti mirati, dell'impegno e della costanza dimostrata dai nostri ragazzi. Siamo molto soddisfatti e continueremo a lavorare con passione." Il commento dei tecnici Stefano e Giorgio Moi.

Gli atleti in gara: Margot Avondo di Roasio (Cadets cinture verdi-blu), Oro; Orsola Hellen Righi di Biella (Cadets cinture verdi-blu), Oro; Liam Bertoloni di Albano Vercellese (Junior cinture rosse-nere), Oro; Yuri Carollo di Biella (Senior cinture blu-rosse), Argento; Christian Faccio di Cossato (Senior cinture nere), Bronzo; Elena Bozzo di Valdilana (Cadets cinture rosse-nere), Bronzo; Mirko Di Ruocco di Masserano (Beginners cinture bianche-gialle), Bronzo; Andrea Pignolo di Curino (Junior cinture gialle-verdi), Bronzo; Dina Potino Ferraris di Sostegno (Beginners cinture bianche-gialle), Bronzo; Omar Demaninada di Roasio (Beginners cinture bianche-gialle) Orgogliosa dei risultati, la società si prepara per le prossime competizioni, fiduciosa dei frutti che verranno.