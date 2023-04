Aspettando il Giro d'Italia 2023 Lauretana è la special guest di un convegno

Lauretana prenderà parte al convegno “Alimentazione e Sport - la formula per il benessere”, organizzato e ospitato dall’Università delle Scienze Gastronomiche di Pollenzo. Previsto per il prossimo 19 aprile (dalle 10.30), l’evento sarà un’occasione speciale per parlare di eccellenza insieme ad altre importanti realtà piemontesi, come le aziende Novi e Raspini.

L’iniziativa si inserisce in un fitto calendario di appuntamenti con cui il Piemonte si prepara ad accogliere il prossimo Giro d’Italia, manifestazione di cui le tre aziende piemontesi sono partner ufficiali. L’acqua più leggera d’Europa sarà al fianco della carovana rosa dal 6 al 28 maggio dopo aver accompagnato i ciclisti nelle prime Grandi Classiche della stagione come la Strade Bianche, la Milano-Torino, la Tirreno-Adriatico, la Milano-Sanremo, il Giro di Sicilia.

Per l’azienda di Graglia (BI) il Giro rappresenta un’importante opportunità di far conoscere le caratteristiche uniche di questa acqua a tutti appassionati, che potranno trovarla presso lo stand all’inizio e alla fine di ogni tappa. Per Lauretana sarà il Presidente Giovanni Vietti a prendere la parola al convegno. Intanto su questa iniziativa anticipa “Sarà un’ulteriore occasione per dare risalto a temi importanti, quali sport, alimentazione, benessere e alla loro relazione. Ne parleremo insieme agli esperti in un luogo d’eccellenza, in cui il gusto è inteso come una vera e propria disciplina scientifica”.