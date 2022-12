In Mezzo alla Bessa Christmas Trail 2022 quest' anno sarà in versione DIURNA e con un nuovo percorso di circa 21 km per 370 D+ tutto immerso nella fantastica cornice del Parco della Bessa..e se non ti senti pronto puoi sempre divertirti sul più corto ma non meno entusiasmante giro da 10 KM , adatto anche ai camminatori e Nordic Walkers !!! Il ricavato verrà interamente devoluto alla Proloco di Ponderano a favore del progetto "Una goccia per un sorriso" rivolto al reparto pediatrico dell'ospedale di Ponderano Cosa aspetti ???

PRE ISCRIVITI entro il 16 Dicembre per garantirti la quota agevolata di 12 EURO per il percorso da 21 km, il giorno della gara il costo sarà di 18 EURO !!Per percorso da 10km non è necessaria la preiscrizione e PER ENTRAMBI SI PAGA IL GIORNO DELLA GARA!! Info e regolamento completo su WWW.LAVETTARUNNING.COM