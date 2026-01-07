Il Comune di Sordevolo mette in vendita due alloggi e un box a Biella

Il Comune di Sordevolo ha pubblicato un avviso per l’acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzate all’acquisto di alcuni beni immobili di proprietà comunale che si trovano a Biella, in via Vialardi di Verrone n. 13.

Gli immobili oggetto della procedura, appartenenti al patrimonio disponibile dell’ente, sono due alloggi e un box auto, che verranno ceduti tramite trattativa privata diretta, gestita separatamente per ciascun cespite, in base al numero di soggetti che manifesteranno interesse.

Nel dettaglio, gli immobili disponibili sono:

Alloggio al terzo piano (con piano seminterrato), valore da perizia: 28.000 euro

Alloggio al secondo piano (con piano seminterrato), valore da perizia: 35.000 euro

Box auto al piano terreno, valore da perizia: 5.000 euro

Chiunque sia interessato può presentare una manifestazione di interesse in carta semplice, senza particolari formalità, da inviare entro le ore 12.00 di venerdì 16 gennaio 2026. Le domande possono essere trasmesse tramite posta raccomandata, consegna a mano all’ufficio protocollo oppure via PEC all’indirizzo sordevolo@pec.ptbiellese.it.

Successivamente, i soggetti che avranno manifestato interesse riceveranno comunicazione sulle modalità di svolgimento della procedura per l’individuazione del contraente. Saranno inoltre invitati anche coloro che, prima della pubblicazione dell’avviso, avevano già espresso interesse all’acquisto di immobili comunali.

Prima della presentazione delle offerte, sarà possibile visionare gli immobili, previo appuntamento con gli uffici competenti.