Quaregna Cerreto, Giordani sulla palestra: "Lavori a regola d'arte, avremo alla fine un impianto nuovo"

Il termine del restyling della palestra di Quaregna Cerreto non si conosce ancora. La decisione è stata comunicata dallo stesso sindaco Katia Giordani anche durante l'ultimo consiglio comunale.

"Eravamo quasi al dunque - spiega il sindaco - , ma quando ci siamo accorti che non era possibile togliere il vecchio linoleum che correva tutto attorno al nuovo parquet, abbiamo deciso di fermare tutto e fare i lavori come si deve. Inizialmente avevamo pensato a fare una variazione di bilancio e procedere alla rimozione, ma quando ci siamo accorti che non sarebbe stato possibile perchè non sarebbe rimasto un bel lavoro, abbiamo deciso di sostituire tutto quello vecchio con un altro nuovo ma procederemo con calma, e una volta finito avremo una palestra completamente nuova, fatta a regola d'arte. Come mi diceva sempre anche mio papà, non va bene fare "tacconi" o rischi di trovarti anche a spendere il doppio dopo".

L'amministrazione va anche oltre, e ha anche in mente di sostituire tutte le porte interne e rifare gli spogliatoi.