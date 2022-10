Esordio amaro per Biella Rugby, sotto il diluvio passa Parabiago

Biella, “Stadio del Rugby” – domenica 9 ottobre 2022 ore 15.30

Campionato di Serie A, II Giornata Biella

Rugby v Rugby Parabiago 8-31 (3-20)

Marcatori: p.t. 6’ cp. Silva (0-3); 12’ cp. Silva (0-6); 16’ cp. Susperregui (3-6); 27’ m. Silva tr. Silva (3-13); 31’ m. Galvani tr. Silva (3-20) s.t.: 50’ cp. Silva (3-23); 60’ cp. Silva (3-26); 75’ m. Ramaboea n.t. (8-26); 39’ m. Cornejo n.t. (8-31)

Biella Rugby: Foglio Bonda; Braga, Ramaboea, Grosso (cap.), Travaglini (60’ Sciarretta); Susperregui (76’ Cerchiaro), Besso (69’ Martinetto); Haedo, Perez, Panaro; L. Loretti (47’ Mafrouh), G. Loretti (63’ Righi); Chaabane (43’ Vaglio Moien), Braglia (58’ Coda Cap), Panigoni (73’ Zacchero). All. Benettin

Rugby Parabiago: Cortellazzi; Palazzini (70’ Grassi), Albano, Hala, Calosso (75’ Durante); Silva, Vitale (58’ Coffaro); Galvani, Schlecht (75’ Mamo), Fusco (75’ Ceaprazaru); Maggioni (60’ Loretoni), Rizzato (cap.); Castellano (66’ Polio), Cornejo, Catalano (70’ Sabatiello). All. D. Porrino

Arb. Francesco Meschini (Milano) AA1 Antonio Luzza (Torino), AA2 Edoardo Sibona (Torino) Cartellini: al 73’ giallo a Coffaro (Rugby Parabiago); 40’ giallo a Cornejo (Rugby Parabiago)

Calciatori: Silva (Rugby Parabiago) 6/7; Susperregui (Biella Rugby) 1/2

Note: Giornata piovosa, 16°. Campo in buone condizioni. 300 spettatori.

Punti conquistati in classifica: Biella Rugby 0, Rugby Parabiago 4

Player of the Match: Galvani (Rugby Parabiago)

Campionato Maschile Serie A – Girone 1 – Giornata 2: I Centurioni – Asd Milano 24-6; Pro Recco – Noceto 14-43; Biella Rugby – Rugby Parabiago 8-31; Rugby Parma – Tkgroup VII Rugby Torino 27-27; Cus Milano – Cus Genova 45-14.

Classifica. Cus Milano punti 10, Rugby Parabiago e Noceto 9; Rugby Parma 7; Asd Rugby Milano 5; I Centurioni 4; TKgroup VII Torino 3; Biella Rugby 1; Amatori Alghero 0.

Giornata terribilmente complicata quella di oggi allo Stadio del Rugby di Biella per i gialloverdi all’esordio sul campo di casa. Gli ospiti di Parabiago risultano la squadra più quotata del girone e tentare di imbastire un bel gioco per rendere divertente lo spettacolo al pubblico accorso numeroso, sotto il diluvio non è stata cosa facile. Per nessuna delle due compagini, ma Biella ha fatto fatica ad ingranare e complice la bontà della mischia avversaria e la precisione della loro apertura, la conclusione di quello che poteva essere un pomeriggio divertente, si è trasformato a poco a poco in una sconfitta con il punteggio avverso di 8-31.

Parabiago organizzato e consistente, ha cercato il vantaggio ad ogni occasione e grazie al preciso piede di Silva, ha ottenuto un discreto 0-6 nei primi dieci minuti. Calcio tra i pali anche per Biella al 16’, ma gli ingranaggi non girano. Conclude la prima frazione Parabiago in meta per ben due volte al 27’ e 31’ per il parziale di 3-20. Opaca anche la ripresa. Due occasioni per andare ai pali e centrarli per Parabiago fanno salire il distacco a quota 26 quando al 33’, dopo un giallo inflitto agli avversari, Biella si palesa. Calcio in touch, maul avanzante e multifase. Ramaboea rientra in corsa e servito a dovere, trova lo spazio e conclude vicino alla bandierina. Troppo angolata la posizione e Susperregui non trasforma: 8-26. Gran finale per Parabiago, squadra allenata dal biellese Daniele Porrino che conclude con la terza meta, sempre di mischia, questa volta non trasformata.

Alberto Benettin, head coach Biella Rugby: “Usciamo sconfitti da questa sfida. È stata una partita molto, molto dura e lo sapevamo. Abbiamo giocato contro una gran bella squadra che si è imposta su di noi. Abbiamo meritato di perdere, ma apprezzo il massimo impegno dei ragazzi, come sempre. Ripartiamo da li. Quello che dobbiamo fare è trovarci martedì e cercare di lavorare per pensare a noi stessi e cercare di migliorare ancora”.