12 gennaio 2026, 11:40

Basket, Teens Biella al tappeto con Arona

Basket, Teens Biella al tappeto con Arona (foto di repertorio)

Il Teens Biella perde in casa contro Arona con il punteggio di 66-80. Una partita che, a parte per un iniziale 8-0 laniero, é stata controllata e gestita meglio dagli avversari che hanno preso vantaggio di 6 punti all’intervallo 36-42 e ha mantenuto fino alla fine del match il naso sempre avanti.

L’esordio sulla panchina arancioblù di coach Luca Sacco, oltre al neo acquisto, il nuovo pivot Danilo Errera, arrivato a Biella proprio domenica, non sono bastati per poter festeggiare la vittoria, complice una difesa rivedibile e una grinta e rabbia agonistica vista solo per pochi sprazzi durante la gara. 

La testa ora va alla prossima partita: mercoledì sera, ore 21, sul campo di Collegno nel recupero della sedicesima giornata per chiudere così il girone di andata.

Parziali 18-19; 18-23; 13-20; 17-18

Tabellini: De Bartolomeo 16, Blair 15, Cardani 14, Tuninetto 8, Gagliano 4, Zimonjic 4, Roncarolo 3, Errera 2, Leone, Ceretti ne, Mora ne.

Redazione g. c.

