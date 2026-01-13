Sport, anche a Zimone il passaggio della Fiamma Olimpica

Oggi, martedì 13 gennaio, il Comune di Zimone sarà interessato dal passaggio della carovana della Fiamma Olimpica Milano-Cortina 2026, nell’ambito del "Viaggio della Fiamma Olimpica in Piemonte".

Come comunicato dall’amministrazione comunale, il transito è previsto tra le ore 9.30 e le ore 10.30 lungo la strada provinciale SP 400 Ivrea–Biella. Per garantire lo svolgimento dell’evento in condizioni di sicurezza e su richiesta dell’Amministrazione provinciale, la strada provinciale SP 413 – via Garibaldi sarà temporaneamente chiusa al traffico fino al completo passaggio della carovana e del servizio di scorta.

L’amministrazione ringrazia la cittadinanza per la collaborazione e la comprensione legata alle modifiche temporanee alla viabilità.